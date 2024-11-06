За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи ТЦК

Понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні, що вже у два рази більше, ніж за весь 2023 рік.

Про це інформує Опендатабот з посиланням на дані Міністерства юстиції, пише Економічна правда.

Лише кожен третій протермінований штраф цьогоріч сплачують. До порівняння, зі 10 542 боргів за штрафи від ТЦК торік було закрито 72%.

Переважна більшість боргів відкрита на чоловіків – 21 161 проваджень або ж 99%.

Втім більшає жінок, які мають штрафи через порушення правил військового обліку. За рік кількість проваджень на жінок зросла у 1,4 раза: зі 121 торік до 175 цьогоріч.

Агентство Телевидения Новости