На Харківському напрямку окупанти втратили 119 солдатів за добу
Протягом минулої доби ворог вісім разів безуспішно атакував неподалік Вовчанська. Окупанти завдали одного ракетного удару, 11 авіаударів із використанням 12 КАБів та 45 НАР. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 318 обстрілів позицій захисників України.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 119 солдатів, з них безповоротні – 40, санітарні – 78, один окупант здався в полон.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 83 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
2 бойові броньовані машини,3 артилерійські системи,12 автомобілів,6 одиниць спецтехніки,60 БпЛА.
Знищено:
52 укриття для особового складу,1 місце зберігання боєприпасів,1 пункт управління БпЛА.