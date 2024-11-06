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На Вовчанському напрямку харківські нацгвардійці знешкодили групу окупантів

На Вовчанському напрямку харківські нацгвардійці знешкодили групу окупантів

Група аеророзвідки 57 ОМПБр ЗСУ на Вовчанському напрямку в одному з тимчасово окупованих населених пунктів виявила переміщення між позиціями бійців російської армії.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Координати ворога були передані на вогневу позицію 120 мм міномета 5 Слобожанської бригади, розрахунок якого завдав вогневого ураження по піхоті противника.

Як показало подальше відеоспостереження, втрати противника склали: один загиблий, один – з тяжкими пораненнями.

Агентство Телевидения Новости

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