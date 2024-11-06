Керівниці «відділу освіти», яка працювала на окупантів на Харківщин, заочно оголосили підозру
Співробітники Служби безпеки зібрали докази колабораційної діяльності керівниці «освітньої сфери» під час окупації частини Харківської області. Зловмисницею виявилась 45-річна жителька Куп’янська, яка під час окупації Харківщини погодилася співпрацювати з російськими загарбниками.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Жінка зайняла посаду «и.о. директора Купянского центра детского и юношеского творчества» у незаконній адміністрації Куп’янського району Харківської області.
На цій посаді зловмисниця надавала вказівки готувати новостворені загарбниками заклади освіти до навчального процесу за стандартами держави-агресора, забезпечувала освітні заклади російськими підручниками та програмами навчання, підбирала працівників, які згодні були співпрацювати з рашистами та проводила серед них антиукраїнську агітацію і пропаганду.
Напередодні деокупації колаборантка втекла з України на територію рф, де поки що переховується від українського правосуддя.
Наразі фігурантці заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст.111-1 (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора) Кримінального кодексу України.