На Куп’янському напрямку окупант здався в полон під час невдалої атаки

Мінометники 4 прикордонної комендатури бригади «Помста» Луганського загону взяли у полон російського окупанта на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в ДПСУ.

Це сталося під час відбиття ворожого штурму. Військовослужбовець окупаційних військ вирішив здатися під час невдалої атаки росіян. За його словами він «вирішив сховатися від командування».

Під час спілкування окупант розповів, що на війну потрапив наприкінці вересня, підписавши контракт, був рядовим та проходив службу на посаді стрільця.

Полоненого окупанта передали співробітникам спецслужб для формування обмінного фонду та повернення з полону українських військовослужбовців.





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