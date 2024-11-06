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У харківському Екопарку прихистили врятовану на Куп’янському напрямку козулю

У харківському Екопарку прихистили врятовану на Куп’янському напрямку козулю

Пригортає до себе козулю та заспокоює її пані Інна з села Нова Кругляківка, що на лівому березі річки Оскіл. Козулю до їхнього двору привезли військові.

Інна Близно, жителька с. Нова Кругляківка Ізюмського району

Навесні до нас під’їхали хлопці з передової і привезли манесеньку козульку. Кажуть: у вас єсть корівка, випоїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють, дуже шумно в нас, їй страшно, ми взяли її, стали поїти, випоїли Спочатку вона була в нас в галереї, бо боялися, щоб вона ніде не забігла, бо манюнька була. Тоді перевели в кухню.

Попри ворожі обстріли пані Інна з мамою лишалися у рідній Новій Кругляківці. Тримало господарство – та й покинути напризволяще козулю не могли. Тому чекали на волонтерів, які б згодились вивезти жінок разом з Писклею.

Інна Близно, жителька с. Нова Кругляківка Ізюмського району

Летіли, і зі ствольної стріляли. Ракети летіли в Богуславку більше, а до нас ствольне прилітало, ну і вже стало чути автоматні черги, вже ну вже треба було якось вибиратися.

Волонтери привезли козулю до Харківського екопарку. Тут, біля озера, тварина швидко адаптувалася до дикої природи. Має гарний апетит, у раціоні козулі – овес, ячмінь, овочі та фрукти. Працівників екопарку переконані – українські військові, а згодом і пані Інна, врятували козулі життя.

Віталій Короткін, зав. сектору копитних харківського Екопарку 

Вона могла б потрапити і під обстріл. Якби вона бігала по території, на розтяжку могла б натрапити або на міну, пелюстку, все що завгодно. Тобто там в такій ситуації вона навряд би вижила.

Пані Інна з мамою тішаться, що козуля Пискля почувається добре – в Екопарку про тварину дбають. Забрати Писклю до себе додому жінки наразі не можуть – винаймають житло в Харкові на четвертому поверсі, проте збираються і надалі навідувати козулю, бо за час обстрілів та евакуації встигли полюбити тваринку.

Агентство Телевидения Новости

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