На Харківщині функціонують майже 800 Пунктів Незламності

У Харківській області обліковується 913 Пунктів Незламності. Наразі функціонують – 798.

Про це повідомляє аналітично-інформаційний ресурс «Енергетика Харківщини».

Які Пункти Незламності функціонують у Харкові та області:

366 – розгорнуто військовими адміністраціями всіх рівнів;56 – підрозділами ДСНС;10 – на базі залізничних вокзалів;366 – на базі об’єктів рітейлу та відповідального бізнесу.

У готовності до відкриття – ще 115 Пунктів Незламності.

За кожним Пунктом Незламності закріплена відповідальна особа. Для безперебійної роботи генераторів передбачено запаси палива.

У разі тривалого відключення електроенергії у Пунктах Незламності можна: зігрітися, підзарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом, підігріти їжу, відпочити, за необхідності отримати медичну допомогу.

Ознайомитися з адресами Пунктів Незламності можна на мапі або у додатку Дія.

Агентство Телевидения Новости