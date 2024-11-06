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Виїжджає російський танк і починає розбирати хати: прикордонник «Смола» про бої за Вовчанськ

Виїжджає російський танк і починає розбирати хати: прикордонник «Смола» про бої за Вовчанськ

Прикордоннику бригади «Гарт» з позивним «Смола» 22 роки. Щоб стати на захист Україні, чоловік після повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону.

Історію захисника розповіли в ДПСУ.

На початку 22 року чоловік перебував на заробітках у Польщі, звідки й повернувся на рідну Волинь і невдовзі підписав контракт із Державною прикордонною службою України.

Наразі він разом із побратимами захищає країну від російських окупантів у Вовчанську. Каже, що тут знайшов справжніх друзів, з якими не страшно ні у вогонь, ні у воду.

Агентство Телевидения Новости

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