Виїжджає російський танк і починає розбирати хати: прикордонник «Смола» про бої за Вовчанськ

Прикордоннику бригади «Гарт» з позивним «Смола» 22 роки. Щоб стати на захист Україні, чоловік після повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону.

Історію захисника розповіли в ДПСУ.

На початку 22 року чоловік перебував на заробітках у Польщі, звідки й повернувся на рідну Волинь і невдовзі підписав контракт із Державною прикордонною службою України.

Наразі він разом із побратимами захищає країну від російських окупантів у Вовчанську. Каже, що тут знайшов справжніх друзів, з якими не страшно ні у вогонь, ні у воду.

Агентство Телевидения Новости