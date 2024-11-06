Громади Харківщини отримали генератори та спецтехніку від Німеччини

У результаті комунікації між Харківською ОВА, Урядом Німеччини, Посольством Німеччини в Україні та Федеральним агентством з технічної допомоги до області надійшла важлива гуманітарна підтримка, яка допоможе пройти зимовий період.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Німецькі партнери надали 11 генераторів потужністю від 22 до 80 кВт та супутню спецтехніку на загальну суму 40 млн грн.

Обладнання вже розподілене між громадами Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

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