Справу колаборанта, який працював «поліцейським» під час окупації Вовчанська, скеровано до суду

У липні 2022 року, коли місто Вовчанськ на Харківщині перебувало під окупацією військ рф, місцевий житель добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Він обійняв посаду «поліцейського 1-го відділення окремого взводу патрульно-постової служби поліції Вовчанського районного відділу внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ Військової цивільної адміністрації в Харківській області».

Колаборант фабрикував справи проти українських патріотів та оформлював документи відповідно до російського законодавства.

У вересні 2022 року, перед деокупацією Вовчанська, фігурант разом з російськими військовими втік на територію рф.

Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости