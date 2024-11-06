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На Харківщині внаслідок обстрілу зазнав поранень пенсіонер

На Харківщині внаслідок обстрілу зазнав поранень пенсіонер

5 листопада, близько 16:30, військовослужбовці російської армії завдали ракетного удару по селу Петропавлівка Купʼянського району. Вогнепальні поранення голови та грудної клітини дістав місцевий житель віком 70 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Того ж дня близько 11:00 внаслідок обстрілу Купʼянська збройними силами рф пошкоджено дах будинку. Без постраждалих. Точний тип озброєння встановлюється.

Також від ворожих обстрілів продовжує потерпати Чугуївщина. Внаслідок ударів рф по селищу Білий Колодязь 5 листопада руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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