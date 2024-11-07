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Одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілу на Харківщині за добу

Одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілу на Харківщині за добу

Напередодні, 6 листопада, військами рф завдано авіаудару керованими авіабомбами в районі села Уди Золочівської громади. Також один КАБ влучив неподалік села Костянтинівка. Без постраждалих.

Про ці два обстріли повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка, 6 листопада поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

Обстріли Харківщини 6 листопада

с. Уди, Богодухівський район: о 16:35 два КАБ влучили по відкритій місцевості. Без постраждалих.

с. Костянтинівка, Богодухівський район: о 16:35 КАБ влучив у поле.

с. Білий Колодязь, Чугуївський район: о 17:00 внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено приватний будинок.

с. Петропавлівка, Куп’янський район: о 16:30 внаслідок обстрілу дістав поранення цивільний чоловік. Тип зброї встановлюється.  

Агентство Телевидения Новости

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