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На Донбасі загинув морський піхотинець з Харкова

На Донбасі загинув морський піхотинець з Харкова

Військовий ЗСУ, уродженець Харкова Олег Доценко, загинув внаслідок важкого поранення, яке він зазнав під час бойових дій в Донецькій області.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Валківська земля стане місцем вічного спочинку для ще одного захисника України – Доценка Олега Юрійовича.

Олег народився у Харкові 20 липня 1999 року. Після закінчення Харківського ліцею № 163 став студентом Харківського національного аграрного університету ім. В. Докучаєва. Отримавши диплом про вищу освіту, влаштувався на роботу на одне з виробництв Харкова.

Після початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну Олег продовжував працювати, значну частину заробітної плати донатив на потреби ЗСУ. А потім і сам прийняв рішення долучитися до лав захисників. Оскільки на той час Олегу ще не виповнилося 25 років, він уклав контракт на проходження військової служби та з 1 лютого 2024 року у складі 37-ї окремої бригади морської піхоти пішов боронити Україну.

Отримавши поранення несумісне з життям, матрос Олег Доценко 3 листопада 2024 р. помер у місті Краматорськ Донецької області.

Поховають воїна у Високопіллі – рідному селі для батьків Олега.

Агентство Телевидения Новости

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