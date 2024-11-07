На Харківщині ЗСУ відбили 18 атак за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок вечір 7 листопада. 988 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 64 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 83 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка, Терни, Ямполівка, Лиман, Міньківка, Привілля, Никонорівка, Щербинівка, Торецьк, Дружба, Часів Яр, Даченське, Дачне, Сухі Яли, Урожайне, Кам’янське та Новодарівка.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.

Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости