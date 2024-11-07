Комунальники готують Харків до зимових свят: фото

Фахівці «Харківзеленбуд» та Центрального парку готують Харків до зимових свят. Комунальники зазначають, що грошей з бюджету на прикраси місто не витрачає. Ці декорації прикрашали Харків до повномасштабного вторгнення, однак на початку війни частина з них була пошкоджена під час обстрілів.

Про це повідомили в «Харківзеленбуд».

Біля ХНАТОБу та Дзеркального струменя встановлюють святкові декорації – фігуру новорічного оленя, фотозону «Незламний Харків» та величезну сніжинку. Ці прикраси вдалося відновити буквально по частинах після обстрілу, що пошкодив приміщення, де вони зберігалися.

Роботи на цих об’єктах планують завершити до кінця тижня. Тривають роботи у Саду Шевченка та на площі Свободи.

Агентство Телевидения Новости