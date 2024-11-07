Центр підтримки куп’янчан відкрився у Харкові: як допомагають евакуйованим

У жовтні виїхала з села Пристін Куп’янської громади пані Рада з трьома дітьми. Живуть в окремій кімнаті одного з харківських гуртожитків. Як гуманітарну допомогу отримали речі першої потреби та продукти.

Рада Боброва, жителька Куп’янської громади

Додому дуже хочеться, але діти освоїлись тут відразу, їм тут краще. Мені додому хочеться, але я розумію, що там дуже небезпечно. Мені спочатку було незвично, що тут тихо.

Пані Віра з донькою та онукою винаймають у Харкові квартиру. З Куп’янська евакуювалися у вересні.

Віра, жителька Куп’янської громади

У вересні було важкувато вже, ми ще живемо недалеко від річки, справа. А зліва якраз цукрозавод наш, і там прильоти капітальні. Дуже гучно, дуже сильно, хата труситься.

Центр підтримки куп’янчан відкрили у Харкові завдяки співпраці місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій. Тут можна отримати гуманітарну допомогу та адміністративні послуги.

Сергій Жадановський, директор центру підтримки куп’янчан

На сьогодні у нас чотири локації в центрі підтримки куп’янчан: це ветеранський простір, центр надання адміністративних послуг, служба у справах дітей і управління праці соціального захисту населення. Тому що поїхати в Куп’янськ, наприклад, і там чи довідку оформити, чи якісь пільги, це вже неможливо

Вікторія Ніколенко, працівниця служби у справах дітей Куп’янської міськради

Сьогодні жінка прийшла за отриманням допомоги стосовно відпочинку дитини, оздоровлення. Вона буде направлена до Івано-Франківської області у село Яремче на відпочинок безкоштовно.

Людей евакуюють через посилення російських обстрілів, розповіли в Куп’янській міській військової адміністрації. До Харкова переїхали вже близько шести тисяч жителів громади.

Андрій Беседін, начальник Куп’янської МВА

Люди, які приїжджають сюди, вони повинні розуміти, куди вони можуть звернутися за медичною допомогою, і саме та людина, яка тут знаходиться, вона буде координувати між людьми і нашими сімейними лікарями, які здебільшого знаходяться в Куп’янську, для того, щоб вони вже могли виписати або направлення там в обласну клінічну лікарню або по вузькому профілю. Також тут знаходяться волонтерські організації, міжнародні фонди, які надають безпосередньо допомогу людям продуктами, засобами гігієни.

Кількість послуг та консультацій, що куп’янчани зможуть отримати в центрі, збільшуватиметься, повідомив директор центру. Є запит на юридичну допомогу, пенсійний фонд та центр зайнятості.





Агентство Телевидения Новости