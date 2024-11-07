Нові правила бронювання від мобілізації – Шмигаль

Після аудиту Кабінет міністрів запровадить більш чіткі параметри визначення критичності підприємств і необхідності бронювання працівників.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму в четвер, 7 листопада, пише Кореспондент.

«Справедлива й прозора система бронювання є одним із важливих питань для бізнесу. Маємо знайти баланс між працюючою економікою та потребами Cил оборони. Аби ключові спеціалісти могли працювати, а наші захисники на передовій отримували потрібну ротацію», – сказав прем’єр-міністр.

За словами Шмигаля, до 15 листопада має бути проведений аудит списку критично важливих підприємств. Поки цей аудит триває, бронювання можуть продовжувати ті, в кого воно зараз закінчується, хто був заброньований до 31 травня цього року.

За результатами аудиту будуть представлені оновлені правила, які мають дати цей необхідний баланс, додав прем’єр.

Як приклад майбутніх змін глава Кабміну навів положення щодо зарплати. Зокрема, замість використання середньої зарплати по регіону, планується встановлення конкретної мінімальної суми, яка дозволить продовжити бронювання.

“Плюс якісь інші параметри, які не передбачають можливості люфту. Бо саме в цих можливостях люфту і проявився фрод, який влітку призвів до аномальної кількості бронювань. Коли ми провели перший аудит, то побачили, що забронювалися люди, які платять податки із заробітної плати, меншої за мінімальну, які не оновили своїх даних. Такі моменти необхідно виключити”, – пояснив Шмигаль.

За словами прем’єра, необхідно, щоб ключові фахівці мали можливість продовжувати працювати, а також потрібно організувати ротації для тих, хто вже понад 2,5 роки захищають нашу державу на передовій.

Агентство Телевидения Новости