Наші об’єкти готові до осінньо-зимового періоду майже на 100%, – Харківобленерго

За словами в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» В’ячеслава Кравцова, цього року вжито безпрецедентних за масштабами заходів в рамках підготовки енергооб’єктів до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє Харківобленерго.

«Планові роботи, а саме: ремонти обладнання та будівель, технічне обслуговування, випробування, заміна обладнання, розчищення трас повітряних ліній електропередачі здійснюються згідно з планами-графіками. На даний час ці роботи виконані на 97%», – повідомив В’ячеслав Кравцов.

Він також наголосив, що триває робота із посилення енергетичної незалежності регіону.

«Найбільш тісно співпрацюємо в цьому напрямку із КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківводоканал» та газовими підприємствами, які активно впроваджують когенераційне та генераційне обладнання. Видано 27 технічних умов для приєднання цих установок. Робота в цьому напрямку постійно триває», – зазначив В’ячеслав Кравцов.

На питання щодо можливості погодинних та аварійних відключень в Харківській області відповів начальник ХОВА Олег Синєгубов:

«Ми є частиною загальноукраїнської енергосистеми. Коли навесні у нас була знищена вся енергогенерація, ми брали електроенергію з інших областей. Тому якщо буде дефіцит всією мережею, то, звичайно, що у нас будуть впроваджені планові відключення. Якщо будуть пошкоджені лінії або підстанції, то будуть аварійні відключення. Звичайно, ми будемо робити все можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання».

Голова області також додав, що продовжуються роботи з відновлення та посилення захисту енергооб’єктів. Окрім того, з мобільними операторами відпрацьоване функціонування зв’язку під час можливих блекаутів. Також в області діють 913 пунктів незламності на випадок тривалих знеструмлень.

Агентство Телевидения Новости