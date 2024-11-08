РФ почала ставити на «шахеди» термобаричну бойову частину: у чому небезпека

Росія почала масово використовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.

Про це повідомляє український військовий портал Defence Express.

Нова термобарична бойова частина має індекс ТБ БЧ-50, а про її існування відомо ще з квітня 2024 року, але саме зараз, у дронах, що атакують українські міста, таке оснащення використовуються найчастіше.

ТБ БЧ-50 має вагу у 52,4 кг, яка окрім термобаричного ефекту має ще й уламковий за рахунок 2306 готових уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм.

Цей термобаричний боєприпас належить до сучасних зразків та має однотактову дію. Зазначимо, що минуле покоління таких боєприпасів мало двотактову дію – спочатку розпилялась вибухонебезпечна речовина, яка заповнювала простір, а лише потім здійснювався її підрив.

Водночас у сучасних однотактових боєприпасах після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка взаємодіє з повітрям та сама з собою з утворенням «вогняної хмари» температурою у 2400-2600 °C. Вона «розтікається» по всій площі та ударною хвилею, яка уражає легені, органи слуху тощо.

Термобаричний боєприпас демонструє максимальну ефективність у замкнених приміщеннях, бо така «хмара» може охопити декілька приміщень. Саме тому РФ і використовує «шахеди» з ТБ БЧ-50 для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. І саме тому під ударами російсько-іранських дронів в першу чергу перебуває Київ.

У випадку підриву термобаричної бойової частини у житловому приміщенні укритися від його дії значно складніше. Вогняна хмара від нього заповнить всю квартиру повністю, в той час, коли від дії осколково-фугасного боєприпасу може врятувати правило «двох стін».

Саме тому до цього відомого правила, що у випадку відсутності можливості перейти в укриття необхідно перебувати у приміщені, яке відділено від вулиці щонайменше двома стінами, можливо додати ще одне правило – зачиняти міжкімнатні двері. Це дозволить створити умовне розділення приміщень та певною мірою зменшити поширення термобаричної суміші по всій квартирі.

Агентство Телевидения Новости