На Харківщині триває евакуація з прифронтових районів

8 листопада рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 4 мешканців міста Куп’янськ, селища Куп’янськ-Вузловий та села Курилівка Куп’янського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

В️ евакуаційних заходах, які проводяться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, брали участь 7 співробітників Харківського, Дніпропетровського та Миколаївського гарнізонів ДСНС та 2 одиниці техніки.

Надзвичайники також допомогли вивезти найнеобхідніші особисті речі евакуйованих мешканців.

Агентство Телевидения Новости