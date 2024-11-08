Понад 400 населених пунктів Харківщини отримали електропостачання

Фахівці АТ «Харківобленерго» на 90% відновили електромережі, пошкоджені внаслідок бойових дій.

Про це повідоhttps://www.oblenergo.kharkov.ua/uk/node/13882284мляє Харківобленерго.

Як уточнив в.о. генерального директора товариства В’ячеслав Кравцов, мова йде про ті енергетичні об’єкти, до яких в енергетиків є доступ.

«Ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання для понад 400 населених пунктів. На жаль, знеструмленими залишаються 129 населених пунктів, поблизу яких ведуться активні бойові дії. Це прикордонні та прифронтові райони області”, – пояснив керівник «Харківобленерго».

За його словами, відновленням електропостачання щодня займаються не менше 50 бригад енергетиків.

«Основною проблемою виконання аварійно-відновлювальних робіт є значні обсяги замінованих територій. Зараз на постійній основі в регіоні працюють від десяти розрахунків саперів підрозділів ДСНС та спеціальної техніки, військових саперів. По 16 територіальним громадам ще залишаються не розмінованими близько 6900 км трас ліній електропередачі», – зазначив В’ячеслав Кравцов.

Агентство Телевидения Новости