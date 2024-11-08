У Харкові у пошкоджений будинок на Салтівці повертається газопостачання

У Харкові після обстрілу житлового будинку відновлюють газопостачання.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

Унаслідок російського обстрілу було пошкоджено багатоквартирний будинок, через завал в одному з під’їздів було зруйновано внутрішньобудинковий газопровід.

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» локалізували витік газу, який стався через пошкодження, та обстежили прилеглі газові мережі на щільність та герметичність.

До вцілілих осель, де була технічна можливість, газопостачання вже відновили. Без газу залишається зруйнований під’їзд.

Агентство Телевидения Новости