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У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи в пошкодженому будинку на Салтівці

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи в пошкодженому будинку на Салтівці

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

Про це повідомляє ДСНС України.

25 людей, серед яких одна дитина, постраждали у результаті ворожих авіаційних ударів.

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС та 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України разом із комунальними службами ліквідували наслідки ворожого влучання по житловому будинку.

Вивезено 240 куб. м будівельного сміття.

На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам.

Агентство Телевидения Новости

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