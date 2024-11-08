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У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи в пошкодженому будинку на Салтівці
У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.
Про це повідомляє ДСНС України.
25 людей, серед яких одна дитина, постраждали у результаті ворожих авіаційних ударів.
Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС та 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України разом із комунальними службами ліквідували наслідки ворожого влучання по житловому будинку.
Вивезено 240 куб. м будівельного сміття.
На місці події працювали психологи ДСНС. Вони допомогли 45 особам.