Щомісячна «вчительська доплата» з 2025 року: Шмигаль назвав суму

З 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до заробітної плати. У вересні ця сума ще збільшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову українського уряду Дениса Шмигаля під час засідання.

За словами Шмигаля, вже з 1 січня 2025 року буде запроваджено щомісячну «вчительську доплату» у розмірі 1000 гривень «на руки».

Водночас з 1 вересня виплати збільшать до 2 тисяч гривень «на руки» кожному вчителю.

«Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу, завдяки Вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту», – пояснив він.

Агентство Телевидения Новости