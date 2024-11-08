Допомагав окупантам русифікувати українських учнів: судитимуть мешканця Харківщини

Вовчанським відділом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року, коли м. Вовчанськ перебувало під контролем військ рф, місцевий мешканець пішов на співпрацю з ворогом. До повномасштабного вторгнення росії він працював охоронцем на місцевому агрегатному заводі.

Проте при окупантах чоловік добровільно обійняв посаду директора «Государственной бюджетной организации «Школа №1» на базі приміщень українського КЗ «Вовчанський ліцей №1 Вовчанської міської ради».

Колаборант зібрав списки вчителів, які мали поїхати на курси підвищення кваліфікації до міста бєлгород рф.

На нарадах та загальних зборах «директор» неодноразово повідомляв та наголошував щодо здійснення навчального процесу виключно на російській мові.

Вчити українських школярів обвинувачений планував за російськими правилами.

Від представника відділу освіти окупаційної адміністрації він отримав методичні рекомендації щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до російських стандартів освіти.

У вересні 2022 року, перед деокупацією ЗСУ м. Вовчанськ, фігурант разом з російськими військовими втік на територію рф.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області.

Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости