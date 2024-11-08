За дрова не штрафуватимуть: Шмигаль розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський не підпише ухвалений парламентом закон, яким передбачені штрафи й кримінальну відповідальність за зберігання дров без документів.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє УНІАН.

«У сільській місцевості для людей це важливе резервне, іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде», – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що ухвалений Верховною Радою України законопроєкт, який стосується цього питання, не набуде чинності, бо його не підпише глава держави.

«Резонансний депутатський закон щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України. Мало того, держава й уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення власних домівок узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», – сказав прем’єр-міністр України.

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