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На Харківщині поранено волонтера, який їздив годувати тварин у Вовчанськ

На Харківщині поранено волонтера, який їздив годувати тварин у Вовчанськ

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 8 листопада близько 11:50 російська армія вдарила FPV-дроном по місту Вовчанськ.

Дрон впав на дорогу біля автівки, поруч з якою знаходився волонтер, який їздить до міста та годує тварин.

Чоловік отримав поранення.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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