На Харківщині поранено волонтера, який їздив годувати тварин у Вовчанськ
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 8 листопада близько 11:50 російська армія вдарила FPV-дроном по місту Вовчанськ.
Дрон впав на дорогу біля автівки, поруч з якою знаходився волонтер, який їздить до міста та годує тварин.
Чоловік отримав поранення.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.