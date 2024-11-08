У Харкові продовжуються відновлювальні роботи після чергових нічних обстрілів

У найбільш постраждалому будинку на Салтівці впродовж дня розбирали завали та укріплювали конструкції для запобігання подальшим обвалам.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

КАБ зруйнував три перші поверхи одного з під’їздів. За висновками експертів, у шести під’їздах, крім того, куди був прямий удар, можна залишатися жити.

«Більшість комунальних послуг у будинку вже відновлено, зараз пускаємо тепло і незабаром дамо світло. Поруч розгорнуто мобільний ЦНАП, де мешканці подають заявки на компенсацію збитків. Уже звернулися 263 особи. Паралельно продовжуємо закривати контури в інших пошкоджених будинках», – зазначив Терехов.

Крім того, мер розказав, що протягом дня планується завершити якомога більше робіт, щоб люди могли повернутися до більш-менш нормального життя.

Цього разу обійшлося без жертв. Постраждало 27 осіб, шестеро з них перебувають у лікарні.

На проспекті Науки пошкоджено всі п’ять входів до метро — ремонтні бригади зранку відновлюють їх. Важливо, що самі входи не закриті, і підземка працює у звичному режимі, тож під час повітряних тривог люди, які живуть або працюють поблизу, можуть сховатися там від обстрілів, – розповів Терехов.

«Поряд з місцем удару були вибиті вікна в 12 житлових будинках — усі закриваємо. Також комунальні служби допомагають пошкодженим торгівельним комплексам, кіоскам та університету радіоелектроніки, головний корпус якого, між іншим, є історичною пам’яткою», – наголосив мер.

Вибух біля майдану Свободи завдав додаткових руйнацій Держпрому — тепер необхідно провести додаткову оцінку руйнувань для подання актуальної заявки до Міжнародного центру з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей при ЮНЕСКО.

Комунальники вже повністю впорядкували територію біля сухого фонтану. Святкову інсталяцію з Санта-Клаусом майже не зачепило.

Агентство Телевидения Новости