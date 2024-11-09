Реванш Усик – Ф’юрі: боксери вдруге зійдуться в ринзі 21 грудня

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у суперважкій вазі Олександр Усик у своєму найближчому бою зустрінеться у ринзі у реванші з ексволодарем титулу в дивізіоні Тайсоном Ф’юрі.

Про це повідомляє видання Sport.ua.

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх оприлюднив новий постер 2 бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі та висловився про реванш.

«Усик готовий захищати свою корону, а Ф’юрі повернувся, щоб помститися. Усик – Ф’юрі 2 – це вечір, який ви не захочете пропустити», – написав Туркі Аль аш-Шейх.

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