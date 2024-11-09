На 45 році життя помер український боксер В’ячеслав Узелков

Відомий український боксер та фітнес-тренер В’ячеслав Узелков помер на 45 році життя.

Як пише УНІАН, про це повідомляє Українська федерація боксу.

На початку 2024 року Узелкова екстрено госпіталізували до київської лікарні та зробили операцію на серці, наразі він перебував на етапі реабілітації.

У Instagram сам спортсмен повідомляв, що під час операції був на грані життя та смерті – два тижні перебував у комі. Також він розповідав, що весь складний для нього період поруч була його обраниця.

В’ячеслав Узелков – відомий український боксер, який народився у Вінниці. З дитинства займався боксом, згодом став це робити на професійному рівні.

Дебютував на ринзі у 2004 році. Його боксерська кар’єра тривала 10 років. Згодом він почав свою тренерську діяльність та брав участь у зйомках телепроєктів. У 2015 році стало відомо, що боксер переніс інсульт.

Пізніше він скандально розлучився з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською.

Серед його здобутків – друге місце на Кубку світу 1998 року в Пекіні й третє місце на Всесвітніх Іграх військовослужбовців в Загребі (Хорватія) в 1999 році.

Агентство Телевидения Новости