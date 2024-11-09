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США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до Patriot і NASAMS

США відправлять Україні понад 500 перехоплювачів до Patriot і NASAMS

США планують відправити Україні ракети-перехоплювачі до систем ППО Patriot і NASAMS, яких має вистачити до кінця року.

Про це стало відомо The Wall Street Journal, передає «Європейська правда».

Понад 7 мільярдів доларів США, що дозволяють Пентагону передавати Україні зброю і боєприпаси зі своїх запасів, залишаються невитраченими, так само як і понад 2 мільярди доларів на фінансування довгострокових контрактів на поставку обладнання для Києва.

Надаючи Києву якомога більше військової допомоги до січня, чиновники адміністрації Байдена сподіваються посилити позицію України на переговорах і зміцнити її обороноздатність. За словами представника Пентагону, перед виборами адміністрація мала на меті доставити решту допомоги Україні до квітня.

Після виборів президента США цей графік набув нової актуальності.

У відповідь на посилення російських атак Пентагон готується відправити в Україну понад 500 перехоплювачів для системи протиракетної оборони Patriot і NASAMS, які, як очікується, прибудуть в найближчі тижні, повідомив високопоставлений представник адміністрації.

Ці поставки повинні задовольнити потреби України в протиповітряній обороні до кінця цього року, сказав один з американських посадовців.

У п’ятницю адміністрація заявила, що направить «невелику кількість підрядників» для допомоги Україні в ремонті та обслуговуванні винищувачів F-16 та інших систем, повідомив представник Пентагону. Підрядники прибудуть в найближчі місяці й працюватимуть далеко від лінії фронту.

Агентство Телевидения Новости

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