Окупанти били по Харківщині дронами «Герань-2»: наслідки

10 листопада, починаючи з 00:35, збройні сили рф били по Чугуєву за допомогою БпЛА. Зафіксовано три влучання у чотириповерховий житловий будинок, виникла пожежа. Пошкоджено будинок та шість автомобілів, ще три автівки вигоріли вщент.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Вибухових поранень зазнали 40-річна жінка та 36-річний чоловік, які мешкають в будинку, їм надано допомогу на місці.

Попередньо, ворог застосував три БпЛА «Герань-2».

9 листопада збройні сили рф обстріляли село Колісниківка Купʼянського району. Поранення отримав 63-річний цивільний чоловік, у важкому стані його ушпиталено.

Тип озброєння та деталі обстрілу встановлюються.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости