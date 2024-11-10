Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:40
Просмотров: 43

На Україну суне зима: коли чекати сніг у Харкові

На Україну суне зима: коли чекати сніг у Харкові

Синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов по всій Україні. Починаючи вже з 15 листопада, зокрема й у Харкові, у більшості регіонів очікується дощ зі снігом.

Такий прогноз зробив синоптик Ігор Кібальчич.

У п’ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі. У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг.

Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, на півдні та у Приазов’ї +2…+7 °C, а вдень +3…+8 °C, на Одещині до +10 °C.

За даними sinoptik.ua, 15 листопада у Харкові з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами.

«Уночі та вранці йтиме дощ зі снігом, після обіду очікується дрібний дощ. Увечері опади припиняться», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 