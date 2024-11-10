На Україну суне зима: коли чекати сніг у Харкові

Синоптики прогнозують різке погіршення погодних умов по всій Україні. Починаючи вже з 15 листопада, зокрема й у Харкові, у більшості регіонів очікується дощ зі снігом.

Такий прогноз зробив синоптик Ігор Кібальчич.

У п’ятницю, 15 листопада, вночі на південному сході та у Криму очікуються помірні, подекуди значні дощі. У північних та західних регіонах пройдуть невеликі дощі із мокрим снігом. Вдень у більшості регіонів країни очікуються невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах помірний сніг.

Вітер переважатиме західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, на півдні та у Приазов’ї +2…+7 °C, а вдень +3…+8 °C, на Одещині до +10 °C.

За даними sinoptik.ua, 15 листопада у Харкові з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами.

«Уночі та вранці йтиме дощ зі снігом, після обіду очікується дрібний дощ. Увечері опади припиняться», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости