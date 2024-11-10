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У Харкові поліція розшукала зниклого хлопця

У Харкові поліція розшукала зниклого хлопця

Поліцейські Харківщини повернули додому 14-річного жителя селища Пісочин. Вранці 8 листопада підліток поїхав до Харкова в гості до друзів та протягом доби додому не повернувся, на зв’язок не виходив.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Про зникнення 14-річного сина до відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 повідомила його матір.

На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, опитали коло знайомих та встановили його місце перебування. Хлопця знайшли у Харкові, вдома у друга.

Працівники поліції відвезли підлітка додому та передали матері. Як повідомляють правоохоронці, подій кримінального характеру з неповнолітнім не сталося.

З хлопцем та його родиною проведена профілактична робота з метою запобігання таких подій у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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