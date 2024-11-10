У Харкові поліція розшукала зниклого хлопця
Поліцейські Харківщини повернули додому 14-річного жителя селища Пісочин. Вранці 8 листопада підліток поїхав до Харкова в гості до друзів та протягом доби додому не повернувся, на зв’язок не виходив.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Про зникнення 14-річного сина до відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 повідомила його матір.
На пошуки зниклої дитини був орієнтований особовий склад поліції. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, опитали коло знайомих та встановили його місце перебування. Хлопця знайшли у Харкові, вдома у друга.
Працівники поліції відвезли підлітка додому та передали матері. Як повідомляють правоохоронці, подій кримінального характеру з неповнолітнім не сталося.
З хлопцем та його родиною проведена профілактична робота з метою запобігання таких подій у майбутньому.