Укренерго скасовує аварійні відключення

Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими й найближчим часом будуть скасовані.

Про це повідомляє Укренерго.

Споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 11 листопада, станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 листопада.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, зазначають енергетики.

Агентство Телевидения Новости