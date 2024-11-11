Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:29
Просмотров: 114

Укренерго скасовує аварійні відключення

Укренерго скасовує аварійні відключення

Застосовані вранці у більшості областей аварійні відключення були тимчасовими й найближчим часом будуть скасовані.

Про це повідомляє Укренерго.

Споживання відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 11 листопада, станом на 6:30, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня – у п’ятницю, 8 листопада.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання вранці та увечері — в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, зазначають енергетики.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 