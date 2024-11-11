На Харківщині зафіксовано випадок сказу у кози

В приватному домоволодінні села Вишневе Валківської громади Богодухівського району зареєстровано випадок сказу кози.

Про це повідомляє Богодухівське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Валківської дільниці ветеринарної медицини 6.11.2024 року звернулася мешканка села Вишневе через загибель її кози.

Спеціалісти негайно виїхали на місце, де господарка розповіла, що 18.10.2024 року козу покусала лисиця, 3.11.2024 року у тварини спостерігалися судоми, відмова від корму та води, 6.11.2024 року коза загинула, після чого власники звернулися до фахівців ветеринарної медицини.

Від трупа тварини було відібрано патологічний матеріал, місце утримання належним чином продезінфіковано.

Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу отримано позитивний результат дослідження на наявність антигену вірусу сказу.

У зв’язку з цим, у селі Вишневе (з прилеглими до нього мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами, урочищами) встановлено карантинні обмеження.

Загрозливою зоною вважаються с. Скельки, с. Мельникове, с. Різдвяне, с. Суха Балка Валківської громади (з прилеглими мисливськими угіддями, пасовищами, лісовим та польовими масивами, урочищами). Також затверджено Комплексний План заходів щодо ліквідації сказу в небезпечному пункті, зокрема, там і в загрозливій зоні щеплять від сказу всіх сприйнятливих тварин.

Агентство Телевидения Новости