На Харківщині триває евакуація: у гуртожитках розміщено 1014 переселенців

Оголошено примусову евакуацію всього дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади, в тому числі й селище Борова.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

З 10 вересня в результаті евакуаційних заходів вже евакуювали в безпечні місця:

більш як 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина.1181 місцевий житель селищ та сіл з Борівського напрямку, з них 137 дітей.

Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2 000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1 014 переселенців.

Агентство Телевидения Новости