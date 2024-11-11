На Харківщині примусову евакуацію оголосять ще в 10 населених пунктах

У 10 населених пунктах Борівської громади Харківської області оголосять примусову евакуацію населення. Від 10 вересня до більш безпечних місць вже евакуювали понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку та 1181 людину з Борівського напрямку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби на Купʼянському та Борівському напрямках до більш безпечних місць вдалося вивезти 30 людей: 10 – з Куп’янська, 20 – із селища Борова. Залишок населення, що підлягає евакуації на Куп’янському напрямку, на ранок складає 7849 людей. На Борівському напрямку – 61 людина.

«Найближчим часом на засіданні Ради оборони області ухвалимо рішення про примусову евакуацію всього дорослого населення, яке проживає у 10 населених пунктах на Борівському напрямку, це селище Борова, села Новоплатонівка, Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка, Піски-Радьківські. Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення 2000 ліжок для евакуйованих людей. За потреби оперативно збільшимо їх кількість. Наразі розмістили в гуртожитках 1014 переселенців», – розповів Синєгубов.

Всього від 10 вересня до більш безпечних місць вже евакуювали понад 5300 жителів населених пунктів на Куп’янському напрямку, з них 251 дитина; та 1181 мешканця сіл та селищ на Борівському напрямку, з них 137 дітей, додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости