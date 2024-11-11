Поліцейським Харківської області представили нового начальника

Голова Нацполіції Іван Вигівський представив нового керівника поліції Харківщини. Поліцію Харківської області очолив Петро Токар. До цього він працював начальником Головного управління Національної поліції України у Сумській області.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Іван Вигівський подякував колишньому керівнику Володимиру Тимошко за службу і роботу в прифронтовій області, побажав успіхів на новій посаді у центральному апараті Нацполіції. Після чого привітав із призначенням нового очільника поліції Харківщини.

«Петро Танасійович має багаторічний стаж роботи в органах внутрішніх справ. Був керівником різних територіальних підрозділів та готовий до викликів, які перед нами ставить сьогодення в умовах війни. Харків – українське місто, хоча ворог розраховував на інше. Поліція регіону працює на один результат. Я дякую кожному та кожній, хто працює на нашу спільну Перемогу», – зазначив Іван Вигівський.

Агентство Телевидения Новости