Лівий берег Куп’янська: волонтери під обстрілами евакуюють покинутих тварин

Харківські волонтери продовжують евакуювати тварин із зони бойових дій. Один із рейсів на небезпечну місцевість відбувся щойно після сильного обстрілу КАБами.

Про це повідомили волонтери групи «Порятунок тварин Харків».

Люди продовжують евакуюватися з міста Куп’янськ Харківської області.

«Декотрі вже вивезли речі та тільки чекали нас, щоб віддати тварина, розуміючи, що не можуть їх лишити в цих умовах без нагляду. Деяких тварин довелося забирати в небезпечний час, тож ми діяли максимально оперативно», – йдеться в повідомленні.

В цій поїздці вдалося евакуювати шістьох собак і сімох котів, троє тварин того ж дня зустрілися з господарями у Харкові.

Агентство Телевидения Новости