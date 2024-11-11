Державі повернуто лісову ділянку вартістю 10 млн гривень на Харківщині

Суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області до фізичної особи про розірвання довгострокового тимчасового користування земельною ділянкою вартістю 10 млн гривень. Землю повернуто державі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у січні 2013 року між державним підприємством «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» та фізичною особою укладено договір дострокового тимчасового користування лісовою ділянкою, розташованою на території Чугуївського (на той час Печенізького) району, площею 1,8 га та оціночною вартістю 10 млн гривень.

Згідно з умовами договору, на виділену в користування земельну ділянку встановлено спеціальні обмеження, а саме заборона зведення тимчасових споруд і будівель, парканів та інших споруд лінійного типу без згоди постійного користувача.

Однак тимчасовий лісокористувач, діючи в порушення умов договору, огородив земельну ділянку залізобетонним парканом, обмеживши доступ до території, в тому числі до Печенізького водосховища. Крім того, встановлено, що лісовій ділянці через всю її територію зі сторони траси простягається асфальтобетонна дорога шириною 3 м, завдовжки близько 200 м.

При цьому дозвіл на такі дії підприємством не надавався.

Вказані порушення стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Козельщинський районний суд Полтавської області підтримав позицію прокуратури. Наразі рішення суду реально виконано — земельну ділянку повернуто постійному лісокористувачу ДП «Ліси України» в особі філії «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство» за актом приймання-передачі.

Агентство Телевидения Новости