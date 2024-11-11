Понад 800 аграріїв Харківщини отримають фінансову підтримку від держави

З 10 по 25 вересня до Державного аграрного реєстру надійшло 1050 заяв від сільськогосподарських товаровиробників Харківської області, в тому числі: 60 заяв за програмою «Підтримка 1 га оброблюваних угідь на територіях активних бойових дій у Харківській області» та 990 заяв за програмою «Підтримка 1 га оброблюваних угідь на територіях можливих бойових дій у Харківській області». Профільною комісією погоджено 839 заявок.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«На Харківщині завершено розгляд заявок на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських товаровиробників, шляхом виділення бюджетних коштів з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь. Працюємо з профільними міністерствами та міжнародними партнерами, задля впровадження нових програм підтримки аграріїв і вдосконалення чинних», – повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Відповідно до програми аграрії, які здійснюють діяльність на територіях можливих бойових дій отримають 1000 гривень за кожен гектар оброблюваних земель. Господарства, що працюють на територіях активних бойових дій отримають 2000 гривень за кожен гектар.

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