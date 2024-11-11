Під Харковом скажений кіт покусав двох людей: введено карантин

У селі Мала Рогань Харківського району зареєстровано випадок сказу в безпритульного кота, який підтверджено лабораторно. Хворий кіт покусав двох людей.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Постраждалі від нападу тварини звернулися за антирабічною допомогою в лікувально-профілактичний заклад.

У вогнищі сказу спеціалістами Харківської дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини була проведена вимушена дезінфекція.

Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Вільхівській сільській військовій адміністрації 06.11.2024 винесено рішення про запровадження карантинних обмежень щодо сказу на території с. Мала Рогань та затверджено план комплексних заходів щодо ліквідації там сказу.

Агентство Телевидения Новости