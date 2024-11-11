У поїзді «Харків – Ужгород» з’явився дитячий вагон

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на черговий дитячий купейний вагон, який курсуватиме в складі поїзда №17/18 Харків – Ужгород з 19 листопада. Вагони такого типу призначені для пасажирів віком 0-8 років та їхніх батьків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Всередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Для безпеки є манеж для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування. В Укрзалізниці нагадують, що діти до п’яти років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка.

Агентство Телевидения Новости