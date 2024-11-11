Доплати освітянам: «вчительську тисячу» отримають не всі

З 1 січня 2025 року українські вчителі отримуватимуть щомісячну надбавку до заробітної плати. Проте не всі освітяни зможуть одержати гроші.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, пише РБК-Україна.

З січня українських вчителів очікує надбавка до основної заробітної плати у розмірі 1000 гривень, а у вересні її розмір подвоїться. Ця норма діятиме до кінця воєнного стану.

«Це доплата яка встановлюється з 1 січня 2025 року для усіх вчителів загальної середньої освіти. Незалежно від стажу, незалежно від того, з міста вчитель чи з села. Це щомісячна доплата до заробітної плати вчителя», – зазначив Лісовий.

Проте щомісячну доплату отримають не всі освітяни. Рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, викладачів закладів професійної-технічної та коледжів.

За словами Лісового, МОН вже працює над тим, щоб надбавку одержували всі категорії педагогічних працівників. Однак фінансування цих витрат, міністерство здебільшого покладає на органи місцевого самоврядування.

«Заробітні плати для категорій: педагогів дошкільної освіти, педагогів позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти і коледжів здебільшого органи місцевого самоврядування виплачують. Нам просто потрібно розробити певні механізми, які дозволять тим громадам, які мають можливості платити більше, дійсно платити більше», – додав Лісовий.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін анонсував нову виплату для вчителів. Так, з січня 2025 року вчителі отримуватимуть додатково 1000 гривень, а з вересня – 2000 гривень.

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