У Харкові вшанували пам’ять нацгвардійця, який загинув під час розмінування

На Алеї Слави харківського міського цвинтаря №18 родина, друзі та побратими вшанували пам’ять полковника Саміра Рустамова, який загинув при виконанні бойового завдання.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Самір Аташлійович народився 20 липня 1990 року в селі Рясне Богодухівського району Харківської області.

«У 2011 році чоловік закінчив навчання у Військовому інституті внутрішніх військ МВС України за спеціальністю «Менеджмент», але проходив службу на командних посадах від командира взводу до заступника командира батальйону. Ще до повномасштабного вторгнення військ російської федерації військового призначили на посаду начальника інженерної служби родів військ і служб військової частини 3005. У цій посаді він і зустрів початок війни», – розповіли в НГУ.

11 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання з розмінування лісосмуги поблизу міста Харкова Самір Рустамов загинув внаслідок підриву на одному з ворожих вибухових пристроїв.

Указом президента України від 15 02.2023 року №81 полковника Саміра Рустамова нагороджено орденом «Богдана Хмельницького» III ступеня (посмертно).

Сьогодні полковнику Саміру Рустамову відкрили пам’ятник, а над могилою нацгвардійця підняли державний прапор.

Агентство Телевидения Новости