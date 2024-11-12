Росіяни вдруге атакували Харків: безпілотник влучив у будинок, постраждала жінка

Сьогодні, 12 листопада, близько 15:30, окупанти вдруге за день вдарили по Харкову безпілотником невстановленого типу. Зафіксоване влучання у житловий будинок в Слобідському районі.

Про влучання дрона повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ще один удар ворожого БпЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок. Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

Внаслідок удару БпЛА постраждала 60-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости