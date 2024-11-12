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Росіяни вдруге атакували Харків: безпілотник влучив у будинок, постраждала жінка

Росіяни вдруге атакували Харків: безпілотник влучив у будинок, постраждала жінка

Сьогодні, 12 листопада, близько 15:30, окупанти вдруге за день вдарили по Харкову безпілотником невстановленого типу. Зафіксоване влучання у житловий будинок в Слобідському районі.

Про влучання дрона повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ще один удар ворожого БпЛА. Тепер у Слобідському районі влучання у багатоквартирний житловий будинок. Усі відповідні служби виїхали на місце ворожого удару», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксоване пошкодження 11-поверхового житлового будинку.

Внаслідок удару БпЛА  постраждала 60-річна жінка.

Агентство Телевидения Новости

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