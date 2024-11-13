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46 багатоквартирних житлових будинків планують відновити в Дергачах на Харківщині

46 багатоквартирних житлових будинків планують відновити в Дергачах на Харківщині

Відбудова житлового фонду області – пріоритетний напрямок роботи Харківської ОВА.

Завдяки ремонтним роботам у Дергачах до своїх осель зможуть повернутися понад 1700 мешканців населеного пункту, повідомляє ХОВА.

Внаслідок системних обстрілів російських окупантів впродовж 2022 року, житловий фонд міста Дергачі зазнав масштабних руйнувань. В межах Проєкту регіонального розвитку Харківської області, визначені 46 багатоквартирних житлових будинків, як пріоритетні для відбудови.

Загальна площа будинків – понад 49,5 тисячі квадратних метрів. Проєктами передбачається відновлення житлового фонду з впровадженням сучасних інженерно-технічних рішень, енергоефективності та терморегуляції. Попередня вартість робіт може скласти більш як 552 мільйони гривень. Про це розповіли під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України. 

«Харківська ОВА продовжує приділяти особливу увагу відновленню житлового фонду на територіях, де активно велися бойові дії. Відповідні об’єкти визначені як пріоритетні в Регіональному плані розвитку області. Повернення людей до громади дасть змогу укомплектувати робочі місця. Повноцінне функціонування житлового сектору дозволить забезпечити стабільне надання житлово-комунальних послуг та створити сприятливі умови для життя мешканців», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

В ході робіт планують відремонтувати вхідні групи, утеплити та відновити покрівлі, фасади й цокольні приміщення. Також передбачається заміна віконних блоків, ремонт місць загального користування, гідроізоляція фундаментів, опорядження фасадів та цоколів будівель.

Агентство Телевидения Новости

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