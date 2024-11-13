У МВС назвали кількість зниклих безвісти українців

В Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч осіб. Мова йде як про військових, так і цивільних.

Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону, повідомляє Кореспондент.

«Станом на сьогодні є 53 868 осіб, які вважаються зниклими за особливих обставин. Це і цивільні, і військові. Серед них також є і діти», – сказав він.

Тимченко повідомив, що слідчі та працівники карного розшуку ретельно фіксують усю потрібну інформацію, що може допомогти знайти людину.

«Слідчі збирають всю інформацію, про місце роботи зниклого, його коло спілкування. Фіксується інформація від побратимів, якщо мова йде про військових», – пояснив заступник міністра.

Якщо є інформація з дронів щодо місця перебування пораненого військового або тіла полеглого захисника, вона теж долучається до кримінальних проваджень. Але людина все одно залишається в Реєстрі зниклих безвісти, поки не повернуть її тіло.

«Поки ми не отримаємо тіло, не отримаємо інформацію, достатню для того, щоб говорити, що особа загинула, ми не можемо виключити її з Реєстру», – констатував Леонід Тимченко.

Агентство Телевидения Новости