Гранати, автомати, набої: що намагаються провезти до Харкова через блокпости

Начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади розповів й про найбільш кричущі випадки спроб протизаконного провезення через блок-пости заборонених предметів та речовин у жовтні 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

30.10.2024 року о 10:50 на блок-пості з боку н.п. Кутузівка мобільною-кінологічною групою Слобожанських гвардійців для перевірки була зупинена маршрутка «Старий Салтів – Харків».

Під час огляду кінологом зі службовим собакою Наом» в особистих речах пасажира чоловіка 1985 р.н. були виявлені бойові частини автомата виробництва країни – агресора – росії: затворна рама з газовим поршнем, затвор, газова трубка зі ствольною накладкою, ударно-спусковий механізм, затворний механізм, магазин 5,45, кришка ствольної коробки, газова трубка зі ствольною накладкою, цівка, приклад, пенал, запобіжник, набій калібру 5,45. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені.

1 жовтня о 17:00 на блок-пості з боку селища Коротич мобільною кінологічною групою Слобожанських гвардійців була зупинена для перевірки автівка Mercedes w124. Під час огляду в особистих речах пасажира – чоловіка 1985 р.н. старшим кінологом зі службовим собакою Тор в особистих речах було виявлено: автомат АК74, 510 набоїв калібру 5,45, дві гранати Ф-1 та два універсальні запали. На місце події була викликана слідчо-оперативна група НПУ.

21 жовтня о 12:30 на блок-пості на в’їзді у Харків з боку міста Чугуїв було зупинено маршрутний автобус «Великий Бурлук – Харків».

Під час огляду старшим кінологом зі службовим собакою Veta в особистих речах пасажира – чоловіка 1995 р.н. було виявлено: дві гранати, один універсальний запал та три димові гранати. На місце події була викликана СОГ НПУ, небезпечні речі вилучені.

Агентство Телевидения Новости